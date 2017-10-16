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محافظ بورسعيد يؤكد أن المحافظة ستتحول إلى هونج كونج

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يؤكد أن المحافظة ستتحول إلى هونج كونج

12:11 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

محافظ بورسعيد يؤكد أن المحافظة ستتحول إلى هونج كونج

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - (أ ش أ)

ثمن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دور منظومة التخطيط والتنفيذ، تحت قيادة الفريق مهاب مميش، وعملها بخطة زمنية محددة، ما قد يحول المحافظة إلى نموذج مدينة (هونج كونج).

وأوضح الغضبان دوره في تهيئة المحافظة ومرافقها لاستقبال كيانات استثمارية واقتصادية عملاقة، وإقناعهم بالمكانة الصناعية لبورسعيد بحوض البحر المتوسط.

بدوره، أشار سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن نواب بورسعيد والإسماعيلية والسويس بذلوا جهودا مكثفة لتطبيق العمل بقانون الاستثمار الجديد علي الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنهم علي تواصل دائم مع الفريق مهاب مميش والدكتور هاني ثري الدين، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس تبذل جهودا مكثفة لسن تشريعات وقوانين استثمارية تتيح جذب الكيانات الاستثمارية العملاقة كشركة مرسيدس والشركات كثيفة العمالة.

من جانبه، لفت دكتور هاني ثري الدين الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار لم يعد قضية رفاهية وأن تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا، ما يعادل ٢٣ مليار دولار كاستثمارات مباشرة والحفاظ علي معدل النمو 7% سنويا، مؤكدا أنه لا أمل في استقرار سياسي بدون استثمار.

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