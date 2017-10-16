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"مميش":إنشاء شركة في مجال تموين السفن بشرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

"مميش":إنشاء شركة في مجال تموين السفن بشرق بورسعيد

12:07 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مهاب مميش

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، اليوم الاثنين، إنه سيتم إنشاء شركة في مجال تموين السفن بشرق بورسعيد.

وأضاف "مميش"، خلال مشاركته في ملتقى "شرق بورسعيد قاطرة التنمية -" الذي نظمته لجنة حزب الوفد بمحافظة بورسعيد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين- أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع تعاقد بين ميناء دبي وميناء غرب بورسعيد لأعمال التطوير وتشغيل خطوط ملاحية.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه سيتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه لخدمة منطقة شرق بورسعيد.

حضر الملتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سرى الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمستشار السابق للهيئة الاقتصادية، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من النواب ورجال الأعمال وقيادات المحافظة ووسائل الإعلام.

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