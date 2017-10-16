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مصرع صياد مصري برصاص قراصنة في مياه حلايب وشلاتين

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مصراوي Masrawy

مصرع صياد مصري برصاص قراصنة في مياه حلايب وشلاتين

12:04 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصرع صياد مصري برصاص قراصنة في مياه حلايب وشلاتين

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

هاجم مجموعة من القراصنة 3 مراكب صيد بالمياه الدولية بالقرب من الحدود المصرية السودانية، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل صياد مصري بطلق ناري بالجسم.

وقال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين في السويس، إن 3 مراكب صيد تعمل في المياه الإقليمية، تعرضت لهجوم من لنش يستقله قراصنة جنوب المنطقة المقابلة لحلايب وشلاتين.

وأضاف "بكري"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القراصنة أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي على مراكب الصيد الثلاثة؛ للاستيلاء على المراكب أو سرقة معدات تحت تهديد السلاح.

وكشف نقيب الصيادين بالسويس، أن صيادًا يعمل على متن مركب "نصر الفوارس" تلقى عيارًا ناريًا سقط على إثره جثة هامدة توفي، مشددا على أن الصيادين "لن يهابوا القراصنة رغم أسلحتهم"، لافتا بأن "الكثرة غلبت الشجاعة".

وأفاد بكري أبو الحسن، أنه من المنتظر عودة جثة الضحية إلى ميناء الأتكه، فجر الأربعاء المقبل.

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