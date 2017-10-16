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مصدر أمني: توجه مئات المدرعات العسكرية إلى كركوك

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: توجه مئات المدرعات العسكرية إلى كركوك

12:09 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصدر أمني: توجه مئات المدرعات العسكرية إلى كركوك

ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن مئات العجلات والمدرعات التابعة للقوات الأمنية العراقية توجهت إلى كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن المئات من العجلات والمدرعات التابعة لمختلف صنوف القوات الأمنية تقدمت باتجاه محافظة كركوك.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن تلك القوات انتشرت حول محاور محافظة كركوك.

وشهدت كركوك، أول أمس الجمعة، تحرك قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لإعادة سيطرة الاتحادية على آبار نفط كركوك، بحسب ما أعلنه النائب جاسم محمد جعفر.

وطالب أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، قوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في "ظروف استثنائية" بعد يونيو 2014، مشددًا على أن العودة لهذه المناطق جزء من واجب الجيش العراقي تجاهها.

فيما اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، أول أمس الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحشيد قوات في محافظتي كركوك ونينوى، داعيا المرجع الديني علي السيستاني والمجتمع الدولي إلى التدخل لـ"منع وقوع موجهات".

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