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طوارئ بالمطار لمواجهة أمراض الالتهاب السحائي والحمى الصفراء

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مصراوي Masrawy

طوارئ بالمطار لمواجهة أمراض الالتهاب السحائي والحمى الصفراء

11:58 م الأحد 15 أكتوبر 2017

طوارئ بالمطار لمواجهة أمراض الالتهاب السحائي والحمى الصفراء

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الالتهاب السحائي والحمى الصفراء التي يحملها الركاب القادمين من الدول الموبوءة بتلك الأمراض.

وقال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إنه يتم تطعيم جميع الركاب المغادرين أو القادمين من الدول المعروفة بانتشار تلك الأمراض، بالإضافة إلى منح ركاب شهادات بالحصول على المصل.

وأضاف قنديل، أنه في حال الاشتباه في إصابة أحد الركاب بتلك الأمراض يتم عزله عن باقي الركاب، وتحويله لمستشفى حميات العباسية لعزله لعدة أيام وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والتأكد من خلوه من العدوى.

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