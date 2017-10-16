حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار قوي يهز العاصمة الصومالية وسقوط صاروخان في جنوب إسرائيل، علاوة على وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني إلى أربيل.

1- ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلاً

صورة من موقع انفجار مقديشيو اليوم (أ ف ب)

أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

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2- إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

اطلاق صاروخ من شبه جزيرة سيناء (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إطلاق صاروخين من سيناء باتجاه إسرائيل.

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3- قاسم سليماني في كردستان لإجراء محادثات حول الأزمة مع بغداد

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني (أ ف ب)

قال مسؤول كردي إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان.

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4- قتلى في قصف صاروخي على دمشق القديمة

قصف صاروخي على دمشق القديمة (أ ف ب)

أفادت الشرطة السورية بمقتل ستة أشخاص وإصابة 18 أخرين في قصف بقذائف الهاون على أحياء دمشق القديمة.

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5- استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا

حرائق هائلة تطال غابات ولاية كاليفورنيا (أ ف ب)

استدعي نحو 11 ألف من رجال المطافئ لمكافحة 15 حريقًا كبيرًا في الغابات في أنحاء كاليفورنيا الأمريكية وأسوأ الحرائق في الجزء الشمالي من الولاية، حيث قال مسؤولو مكافحة الحريق بها إنه توفي حتى الآن أربعون شخصا.

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