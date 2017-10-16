المتحدث العسكري ينشر فيديو لحظة قصف القوات الجوية لمنفذي هجوم الشيخ زويد
المتحدث العسكري ينشر فيديو لحظة قصف القوات الجوية لمنفذي هجوم الشيخ زويد
12:02 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
قصف عناصر ارهابية في سيناء
كتب- مصطفى المنشاوي :
نشر المتحدث العسكري العقيد أركان تامر الرفاعي، مقطعًا مصورًا يظهر نجاح القوات الجوية المصرية في استهداف العناصر الإرهابية أثناء محاولة هروبهم بعد محاولة استهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس.
كان الرفاعي، أعلن استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة أثناء محاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد.
وقال المتحدث في بيان رسمي: "فى إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 فرد إرهابى وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية وقد إستشهد 6 أفراد من قواتنا وجارى إستمرار تمشيط المنطقة".
وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.
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