طوارئ في المطار لمواجهة القادمين من الدول المبوءة بأمراض الحمى والالتهاب السحائي
طوارئ في المطار لمواجهة القادمين من الدول المبوءة بأمراض الحمى والالتهاب السحائي
11:58 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مطار القاهرة
كتب- طه عبيد:
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطواري لمواجهة أمراض الالتهاب السحائي والحمى الصفراء، وذلك مع الركاب القادمين من الدول الموبوءة بتلك الأمراض.
وقال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إنه يتم تطعيم جميع الركاب المغادرين أو القادمين من الدول المعروفة بانتشار تلك الأمراض، بالإضافة إلى منح ركاب شهادات بالحصول على المصل.
وأضاف قنديل، أنه في حال الاشتباه في إصابة أحد الركاب بتلك الأمراض يتم عزله عن باقي الركاب، وتحويله لمستشفى حميات العباسية لعزله لعدة أيام وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والتأكد من خلوه من العدوه.
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