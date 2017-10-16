مؤسس حملة علاج فيروس سي: ميسي بانضمامه لنا.. وهنأني بالوصول للمونديال

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قال تامر وجيه، مؤسس حملة علاج فيروس سي «تور آند كيور»، إنه فوجئ بإعلان للاعب الأرجنيتني ليونيل ميسي بدعمه حملة علاج «فيروس سي»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بعد صعود منتخب الأرجنتين لكأس العالم روسيا 2018.

أضاف وجيه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «ميسي» فخور بانضمامه لحملة علاج «فيروس سي»، موضحًا أنه يتواصل مع اللاعب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن «ميسي هنأه بصعود مصر لكأس العالم في روسيا».

أوضح أن «ميسي سيلتقي خلال الشهر المقبل بعدد من المرضى الذين تم شفاؤهم من المرض والحديث معهم عن تجربتهم مع المرض ورحلة الشفاء، وسيتحدث مع العالم بأن البرنامج المصري به أدوية لعلاج الفيروس، وأنه سيدعو هؤلاء الأشخاص لمشاهدة مباراة لبرشلونة من الملعب».

وكان ليونيل ميسي، صرّح عبر «فيسبوك»، أنه يفتخر بكونه سفيرا لحملة «Tour n' Cure»، للسياحة العلاجية من مرض فيروس التهاب الكبد الوبائي سى، في مصر.

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أضاف ميسي: «البرنامج العالمي الذي تم إطلاقه في مصر للقضاء على فيروس سي حول العالم، قد أثمرت جهوده بإتمام علاج فوق المليون شخص حتى الآن، منها حالات كانت على قوائم الإنتظار لتلقي العلاج بعد أكثر من عامين».

ودعا نجم برشلونة، جماهيره إلى الانضمام للحملة، قائلًا: «"لتلقي العلاج لأسرع مرض فيروسي انتشارًا على وجه الأرض، انضموا لى وادعموا هذه القضية، أوقفوا الانتظار ودعونا نعيش فى عالم خالٍ من فيروس سي».