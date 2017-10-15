حسام غالي يهنئ المنتخب ويداعب الحضري: كسبت التحدي (فيديو)

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أعرب حسام غالي، قائد فريق النصري السعودي، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المصري لكأس العالم، موجهًا التهنئة لعصام الحضري، حارس الفراعنة ورفاقه بالمنتخب.

وواجه «غالي»، عصام الحضري الذي يحرس مرمى التعاون، لأول مرة في بطولة الدوري السعودي، في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف «الكابيتانو»، خلال تصريحاته اليوم الأحد، لقناة MBC pro، أن نقاط المباراة في غاية الأهمية لفريقه الذي ينافس على البطولة مشيدً ابالمجهود الكبير الذي بذله زملاءه خلال الـ90 دقيقة.

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وداعب «غالي» عصام الحضري، «كنت متعود ألعب مع الحضري ومالعبتش ضده كتير، لكن هى دي الكورة، كان فيه تحدي بيننا والحمد لله كسبته».