مميش عن عائدات القناة: «لما تبني عمارة مش هتجيب أرباح تاني يوم»

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة الجديدة في ازدياد مستمر، موضحًا: «لما عملنا القناة كنا عاملين حسابنا إنها تجيب دخل مُضاعف عام 2023، وبقول للناس إنك لما بتبني عمارة مش من تاني يوم بتجيب أرباح».

أضاف مميش، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم حجازي، عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء الأحد، «خلصنا القناة 6 أغسطس، لقيت تليفون في سبتمبر من واحد بيقولي إنتوا جبتوا كام؟ قولتله جبنا كام!»، مستكملًا: «كل ما هنشتغل كل ما العائدات تزيد».

تابع: «القناة مرتبطة بحركة التجارة العالمية، كلما زادت الحركة كلما زاد حركة مرور السفن، وبالتالي عائدات القناة، وفي 2016 حدث بطء في هذه الحركة وصل لـ17%، نتيجة أن الصين قللت نموها».

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واصل: «اتبعنا سياسة تسويقية جيدة، خاصةً أننا في تنافس مع قنوات بديلة، حتى استطعنا زيادة عدد السفن 2.5% خلال عام 2016 - 2017، وزدنا في الحمولة الصافية 4.5%، وفي العائدات بالدولار زدنا 2.2%، وفي العائدات بالجنيه زدنا 114.4%، كل ذلك رغم أن حركة التجارة العالمية في النازل».

أكد أنه خلال العام الجاري ستُحقق القناة أعلى عائد مالي في تاريخها، موضحًا أنه يتم إنشاء مشاريع للمستقبل في منطقة القناة، مضيفًا: «القناة اتحفرت 1869، ولكننا نجني ثمارها حتى 2017، وأولادنا وأحفادنا هيجنوا ثمارها بعد كده».

يُشار إلى أنه وصل إلى قناة السويس، الأحد، جسم كوبري السيارات العائم «الشهيد أحمد منسي» إلى منطقة نمرة 6 بقناة السويس -القطاع الأوسط – ليبدأ تشغيله التجريبي في سير حركة السيارات بين ضفتي قناة السويس في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.