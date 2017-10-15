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إيكاردي يقود انتر لخطف 3 نقاط غالية من الميلان في الدوري الإيطالي

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إيكاردي يقود انتر لخطف 3 نقاط غالية من الميلان في الدوري الإيطالي إيكاردي يقود انتر لخطف 3 نقاط غالية من الميلان في الدوري الإيطالي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه إيه سي ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل ثلاثية انتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقائق 28 و63 و90 من عمر اللقاء، بينما أحرز ثنائية الروسونيري جاءت عن طريق خيسوس سوسو وسمير هاندانوفيش في الدقيقتين 56 و81 من عمر المباراة.

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بهذا الفوز رفع فريق انتر ميلان رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول مسابقة الكالتشيو خلف نابولي المتصدر، بينما ميلان في المركز العاشر في الجدول برصيد 10 نقاط.

 

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