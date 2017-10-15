حسام غالي يقود النصر للفوز على التعاون

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فاز فريق النصر على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وشهد اللقاء مشاركة حسام غالي أساسيًا مع فريق النصر ومشاركة عصام الحضري مع التعاون، منذ بداية اللقاء.

وبادر فريق النصر بالتهديف عندما احرز اللاعب ليوناردو بريرا الهدف الاول فى الدقيقة الـ37، قبل ان يحرز اللاعب الحاج كمارا هدف التعادل لفريق التعاون فى الدقيقة الـ42، وعاد اللاعب ليوناردو بريرا وأحرز الهدف الثاني لفريق النصر فى الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق الفريق النصراوي فى النتيجة والاداء.

وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده إلى النقطة الـ12 فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة الـ5 فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.