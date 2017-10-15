أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حسام غالي يقود النصر للفوز على التعاون

Google+ Print
حسام غالي يقود النصر للفوز على التعاون حسام غالي يقود النصر للفوز على التعاون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق النصر على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وشهد اللقاء مشاركة حسام غالي أساسيًا مع فريق النصر ومشاركة  عصام الحضري مع التعاون، منذ بداية اللقاء.

وبادر فريق النصر بالتهديف عندما احرز اللاعب ليوناردو بريرا الهدف الاول فى الدقيقة الـ37، قبل ان يحرز اللاعب الحاج كمارا هدف التعادل لفريق التعاون فى الدقيقة الـ42، وعاد اللاعب ليوناردو بريرا وأحرز الهدف الثاني لفريق النصر فى الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق الفريق النصراوي فى النتيجة والاداء.

وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده إلى النقطة الـ12 فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة الـ5 فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.

شاهد أيضا

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»