​من هو رئيس جامعة سوهاج الجديد؟

سوهاج– عمار عبد الواحد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 518 لسنة 2017 بتعيين الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيسًا لجامعة سوهاج، وإلى تاريخ بلوغه السن القانونية في 4 يناير 2021، خلفًا للدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة منذ شهر مايو 2016.

وحصل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم على درجة الدكتوراه من جامعة "ستراسكليد" بالمملكة المتحدة في إدارة المياه الجوفية عام 1993، ودرجة الأستاذية في المياه الجوفية عام 2007.

وشغل "عزيز"، عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة سوهاج كوكيل كلية العلوم بالجامعة لفترتين متتاليتين، وقائم بأعمال عميد كلية العلوم، والمشرف على مركز تسويق الخدمات بالجامعة، ومدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ورئيس فريق عمل إعداد الخطة الإستراتيجية لجامعة سوهاج 2015-2020، كما مثّل الجامعة في إعداد الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر 2015-2030، وعضو لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجيولوجيا والفلك للدورة الحالية 2016- 2019، وهو المستشار العلمي لمحافظة سوهاج منذ 2013 حتى الآن.

ومن أهم أعمال الدكتور أحمد عزيز في مجال البحث العلمي نشر 60 بحثًا علمياً في مجلات دولية وعالمية في الموارد المائية والمياه الجوفية والحماية من السيول والمخاطر الطبيعية ، بالإضافة إلى أنه أشرف على 20 رسالة ماجستير ودكتوراه لباحثين حول الموضوعات العلمية المختلفة ، ومحكم في أكثر من 15 مجلة علمية عالمية .

وشارك عزيز، في تنفيذ 16 مشروع بحثي تطبيقي من خلال جامعة سوهاج ومنها إعداد دراسة جدوى تنميه المناطق المحيطة ببحيرة السد العالي بالتعاون مع جامعة ستراسكليد، ومشروع تقييم العوامل المؤثرة في المواقع الأثرية بمصر العليا بدعم من المجلس الأعلى للآثار، كما شارك أيضا في مشروع تقييم الموارد المائية والسيول على سواحل البحر الأحمر بدعم من هيئه تنشيط السياحة.

وأعد عزيز، العديد من الدراسات في تحديد إمكانات الخزان الجوفي بالمناطق الصحراوية والزراعية المختلفة في مصر.

وللدكتور أحمد عزيز أنشطة في خدمة المجتمع فهو المنسق الرئيسي لإعداد خطة العمل البيئي وتنفيذ المشروعات البيئية المصاحبة للخطة في محافظة سوهاج وقنا بدعم من جهاز شؤون البيئة وهيئة التعاون الدولي البريطاني.

وشارك في تنفيذ العديد من الأنشطة العلمية والمجتمعية في كلية العلوم والتي نجم عنها حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما أنه كان المسئول عن ملف الخطة الإستراتيجية للكلية والخدمات المجتمعية.

وكان أيضًا لـ"عزيز"، دوراً في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال العديد من الأنشطة من دورات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية وبرتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة ساهمت في زيادة الموارد المالية لجامعة سوهاج وكلية العلوم.