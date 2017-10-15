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خاص| مصادر تكشف هروب مدير أمن جامعة بنها صاحب "الفيديوهات الجنسية" لتركيا

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مصراوي Masrawy

خاص| مصادر تكشف هروب مدير أمن جامعة بنها صاحب "الفيديوهات الجنسية" لتركيا

11:34 م الأحد 15 أكتوبر 2017

جامعة بنها

كتب - محمد مكاوي:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن مدير أمن جامعة بنها (ز. س.) والمتهم بارتكاب وقائع جنسية وتلقي رشاوى مالية داخل الجامعة، غادر مساء الأحد إلى تركيا.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات لمصراوي، أن المتهم أنهى إجراءات سفره على الرحلة رقم 695 المتجهة إلى اسطنبول.

وكان الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها قدم تقريرًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، حول واقعة الفيديوهات غير الأخلاقية المنسوبة لمدير الأمن الإداري بالجامعة، والتي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد التقرير، بأنه تم إيقاف مدير الأمن الإداري بالجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيق فى موضوع الفيديوهات وصلة مسؤول الأمن بها.

كما تم إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لنفس المسؤول.

من جهته، طالب الوزير رئيس الجامعة بضرورة متابعة التحقيقات، وما ستسفر عنه من نتائج، وإفادته بها على الفور، مشددًا على ضرورة التطبيق الحاسم للقانون ضد من ينتهك الأعراف والتقاليد الجامعية، والتصدي لكل أوجه الفساد أيًّا كان مصدرها، أو حجمها، وذلك بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدير إدارة الأمن الإداري، بالجامعة مع موظفات وسيدات أخريات من خارج الجامعة، وذلك داخل مكتبه بالجامعة؛ الأمر الذي أثار غضب الأهالي والطلاب داخل الحرم الجامعي.

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مصراوي Masrawy

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