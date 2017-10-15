10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن نضال النواب الفلسطينيين في سبيل إنهاء الاحتلال حق مشروع، ورحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنت عنها واشنطن تجاه إيران.

1- تيلرسون عن صراع كوريا الشمالية: سنواصل الجهود الدبلوماسية حتى تسقط أول قنبلة

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مضيفًا: " هذه الجهود الدبلوماسية ستتواصل حتى سقوط أول قنبلة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- البشير: نأمل أن تتواصل مسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ترحيب بلاده ودعمها لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الذي تم توقيعه بالقاهرة مؤخرًا، معربًا عن أمله في أن تتواصل مسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وصولا لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الإتفاق النووي مع إيران

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الولايات المتحدة تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التوصل لرد مناسب إزاء تصرفات طهران على الساحة العالمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- عزام الأحمد: نضال النواب الفلسطينيين لإنهاء الاحتلال "حق مشروع"

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد - أرشيفية

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، أن نضال النواب الفلسطينيين كباقي أبناء شعبهم في سبيل إنهاء الاحتلال هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- رئيس حكومة كتالونيا عن مهلة مدريد: ساعات شديدة الوطأة لكنها مليئة بالأمل

رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بوجديمون - أرشيفية

مع بقاء أقل من 24 ساعة قبل المهلة النهائية التي حددتها الحكومة الاسبانية لكتالونيا كي توضح ما إذا كانت قد أعلنت استقلالها، أعطى رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بوجديمون إشارة ضئيلة عن كيفية استجابته للمهلة. وأضاف: "نعاني من ساعات شديدة الوطأة ولكنها مليئة بالأمل".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- رئيس مجلس النواب العراقي: العراق أمام تحد حقيقي للحفاظ على وحدته

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري - أرشيفية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن العراق أمام تحد حقيقي يتطلب من الجميع الحفاظ على وحدته من خلال نبذ الخلافات، والحوار وفقا للثوابت الوطنية والدستور كونه الفيصل في حل الملفات العالقة بين شركاء العملية السياسية في العراق لتجاوز الأزمات الداخلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- وزير خارجية إيران: سنلتزم بالاتفاق النووي إذا التزمت به الأطراف الأوروبية

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في كابول في 7 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن مقاومة الأوروبيين ستظهر ما إذا كان يمكن للاتفاق النووي أن يستمر من عدمه، لافتًا إلى أن إيران ستلتزم بالاتفاق طالما التزمت به الأطراف الأوروبية المشاركة فيه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- الملك سلمان: السعودية ترحب باستراتيجية واشنطن الحازمة تجاه إيران

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (يسارًا) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمينًا) في موسكو في 5 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا، مساء السبت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله على تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنت عنها واشنطن تجاه إيران.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- قائد عمليات بغداد: إسرائيل وحدها من دعمت استفتاء كردستان

قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي - أرشيفية

اعتبر قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، أن إسرائيل هي الداعم الوحيد لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- نائب وزير الخارجية الروسي: يجب على واشنطن ألا تمس باتفاق إيران النووي

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - أرشيفية

حث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف واشنطن على عدم المساس باتفاق إيران النووي. وأكد أن طهران ملتزمة بتنفيذ الإتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا