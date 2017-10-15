المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

كتب - علاء المطيري:

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إطلاق صاروخين من سيناء باتجاه إسرائيل، الأحد.

وكتب على "تويتر": قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".

وفي تدوينة سابقة ذكر أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول.