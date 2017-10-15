المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل
11:15 م الأحد 15 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء المطيري:
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إطلاق صاروخين من سيناء باتجاه إسرائيل، الأحد.
وكتب على "تويتر": قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".
وفي تدوينة سابقة ذكر أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول.
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