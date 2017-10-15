أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

11:15 م الأحد 15 أكتوبر 2017

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

ارشيفية

كتب - علاء المطيري: 

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إطلاق صاروخين من سيناء باتجاه إسرائيل، الأحد.

وكتب على "تويتر": قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".

وفي تدوينة سابقة ذكر أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول.

أفيخاي أدرعي

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير: استراتيجية الجديدة منعت مواجه وشيكة بين إيران وإسرائيل

    أخبار

  • هاآرتس: إسرائيل تفاجأت بالقرار الأمريكي بالانسحاب من اليونيسكو

    أخبار

  • قائد عمليات بغداد: إسرائيل وحدها من دعمت استفتاء كردستان

    أخبار

  • بنيامين نتنياهو: ترامب اتخذ قراراً شجاعاً ضد إيران

    أخبار

إعلان

f9945a45c8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة