رشاد عبده: «70% من أكلنا وشربنا وآلاتنا تأتي من الخارج» (فيديو)

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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تقرير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري يساعد في زيادة الاستثمار الأجنبي، موضحًا أنه «لا بديل لها في تمويل العجز وتسديد الديون الخارجية إلا بالسندات، ونحن نسير على نظام مجبر أخاك لا بطل، فنحن لدينا فجوة تمويلية».

أضاف عبده، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأحد، أن «70% من أكلنا وشربنا وآلاتنا وطاقتنا تأتي من الخارج بالعملة الأجنبية»، موضحًا أن «المدى القصير لسد العجز يكون بالاقتراض، ولكن على المدى الطويل يجب أن نعمل على تحسين فرص الاستثمار، وزيادة السياحة، والإنتاج المحلي، ومعدلات التصدير».

أوضح أنه لكي تُسد الحاجات الأساسية للشعب، تضطر الحكومة للاقتراض، مشيرًا إلى أن مصر اقترضت من صندوق النقد لكي تحصل على شهادة تقدم للعالم بأن الدولة لديها فرص للاستثمار الجيد، وأن ذلك سيفتح الباب لفرص عمل أمام الشباب، وزيادة فرص التصدير.

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وكان صندوق النقد الدولي، عبّر عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية «الجريئة» التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد.

وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.