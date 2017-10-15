أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"إير كايرو" تطلق خطوط طيران من إيطاليا لشرم الشيخ نهاية أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"إير كايرو" تطلق خطوط طيران من إيطاليا لشرم الشيخ نهاية أكتوبر

11:13 م الأحد 15 أكتوبر 2017

طيران إير كايرو

كتب- طه عبيد:

تبدأ شركة "إير كايرو" للطيران تشغيل خطوط منتظمة من مدينة ميلانو بإيطاليا إلى شرم الشيخ بدءا من ٢٩ أكتوبر الجاري وإلى مدينة مرسى علم بدءا من ٣ ديسمبر القادم، وذلك في إطار خطة التوسع التي تنتهجها الشركة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الاسواق المصدرة للسياحة.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أنها شاركت في فعاليات معرض "TTG Incontri" السياحي بمدينة ريميني الإيطالية، تمهيداً لدخولها السوق الايطالي بتشغيل خط منتظم اعتبارا من أكتوبر الجاري .

وأكدت الشركة أن تشغيل خطوط منتظمة لمطاري شرم الشيخ ومرسى علم لاقى ترحيباً كبيرا في السوق الايطالي، ومن المقرر أن تفتتح الشركة أولى مكاتبها قريباً بمدينة ميلانو بشمال إيطاليا، وتم سحب تذكرتين مجانيتين على رحلاتها لكل من شرم الشيخ ومرسى علم احتفالية بتشغيل الرحلات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفير إيطاليا بالقاهرة: نسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري​

    أخبار

  • البابا تواضروس يبحث أوضاع إيبارشية ميلانو بعد وفاة مطرانها

    أخبار

  • "كارثة" تهدد دول حوض النيل واستعدادات منتدى "شباب العالم" الأبرز في

    أخبار

  • وصول أول رحلة "منتظمة" من الدنمارك لمطار شرم الشيخ

    أخبار

إعلان

abd6b95859.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية