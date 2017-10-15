"إير كايرو" تطلق خطوط طيران من إيطاليا لشرم الشيخ نهاية أكتوبر

كتب- طه عبيد:

تبدأ شركة "إير كايرو" للطيران تشغيل خطوط منتظمة من مدينة ميلانو بإيطاليا إلى شرم الشيخ بدءا من ٢٩ أكتوبر الجاري وإلى مدينة مرسى علم بدءا من ٣ ديسمبر القادم، وذلك في إطار خطة التوسع التي تنتهجها الشركة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الاسواق المصدرة للسياحة.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أنها شاركت في فعاليات معرض "TTG Incontri" السياحي بمدينة ريميني الإيطالية، تمهيداً لدخولها السوق الايطالي بتشغيل خط منتظم اعتبارا من أكتوبر الجاري .

وأكدت الشركة أن تشغيل خطوط منتظمة لمطاري شرم الشيخ ومرسى علم لاقى ترحيباً كبيرا في السوق الايطالي، ومن المقرر أن تفتتح الشركة أولى مكاتبها قريباً بمدينة ميلانو بشمال إيطاليا، وتم سحب تذكرتين مجانيتين على رحلاتها لكل من شرم الشيخ ومرسى علم احتفالية بتشغيل الرحلات.