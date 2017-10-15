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فيديو- "الاتحاد الإماراتية" تسمح لطفل مصري بقيادة إحدى طائراتها

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مصراوي Masrawy

- "الاتحاد الإماراتية" تسمح لطفل مصري بقيادة إحدى طائراتها

10:55 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الاتحاد للطيران

كتب - علاء المطيري:

استضافت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية طفل مصري، يدعى آدم، 6 سنوات، وسمحت له بالجلوس إلى جوار الطيار واستخدام جهاز محاكاة الطيران بعدما أبهر مستخدمي التواصل الاجتماعي في فيديو سابق يظهر معرفته المذهلة بأدق التفاصيل الفنية للطائرات.

وظهر الطفل في الفيديو الأول، الشهر الماضي وهو يتحدث عن أدق التفاصيل الفنية للطائرة، وهو ما دفع شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية لاستضافة الطفل المصري ليشارك في قيادة إحدى الطائرات ونشرت الفيديو على صفحتها على "تويتر".

وأوردت شركة "الاتحاد الإماراتية" على صفحتها حديث الطفل مع الطيار، مشيرة إلى أنه الطفل العبقري الذي يظهر في فيديو سابق وهو يتحدث عن تفاصيل فنية دقيقة عن الطائرات. ولفتت إلى أنه يمتلك معرفة كبيرة عن الطيران.

ويظهر الفيديو كيف تم استقبال الطفل قبل قيادته للطائرة، وسؤاله عن نوع الطائرة التي يريد قيادتها، حيث ذكر أنه يريد قيادة طائرة إيرباص "إيه 380".

وفي نهاية الفيديو يظهر الطفل وهو يقلد رسالة الطيار قبل هبوط الطائرة متحدثًا بالإنجليزية "سيداتي سادتي.. أهلاً بكم في أبو ظبي.. شكرًا على اختياركم شركة الاتحاد للطيران".

 

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مصراوي Masrawy

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