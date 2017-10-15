إطلاق اسم طارق حامد على مركز شباب قريته بالدقهلية (صور)
إطلاق اسم طارق حامد على مركز شباب قريته بالدقهلية (صور)
11:04 م الأحد 15 أكتوبر 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إطلاق اسم طارق حامد، لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي الزمالك، على مركز شباب قرية "كفر الأصالي" بمركز طلخا مسقط رأس اللاعب تقديرًا لدوره البارز مع المنتخب والتأهل لكأس العالم روسيا 2018.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية للاعب، مساء اليوم الأحد، بحضور رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الرحمن عبد الرازق، عمده كفر الأصالي.
ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتقديم دعم إضافي لمركز شباب القرية، والاهتمام المستمر لمراكز الشباب لاكتشاف المواهب في كرة القدم ورعايتها وتصعيدها.
وقال الشعراوي إن تكريم طارق حامد يأتي باعتباره أحد أبناء الدقهلية ومن الشباب الجادين ولديهم الإصرار والعزيمة على التقدم والنجاح.
وتمنى محافظ الدقهلية، تكريم جميع اللاعبين بالمنتخب لما حققوه من إنجاز متميز لمصر، ووعد بتكريمه مرة أخرى عند الفوز في أول مباراة لكأس العالم، مشيرًا لأهمية تواجد الجرأة والشجاعة في مواجهه الفرق المنافسة.
واستمع الشعراوي خلال اللقاء لعدد من مطالب أبناء القرية عرضها العمدة عبد الرحمن عبد الرازق، تمثلت في استكمال رصف طريق المقابر بالقرية، وفرش المسجد الجديد.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بدراسة المطالب والعمل على تحقيقها.
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