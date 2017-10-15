أمين مجلس التعاون الخليجي يبحث التعاون المشترك مع وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط
أمين مجلس التعاون الخليجي يبحث التعاون المشترك مع وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط
10:50 م الأحد 15 أكتوبر 2017
عبد اللطيف بن راشد الزياني
الرياض - (أ ش أ):
التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى متابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد بالمجلس للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس.
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