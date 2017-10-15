الخارجية الروسية تحث أمريكا على عدم المساس بالاتفاق النووي الإيراني

موسكو - (أ ش أ):

حث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف واشنطن على عدم المساس باتفاق إيران النووي.

وأكد ريابكوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الأحد - أن طهران ملتزمة بتنفيذ الإتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى.

وجاءت تصريحات ريابكوف تعليقًا على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول إمكانية "إدخال إضافات" على اتفاق إيران النووي الذي أبرم مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة الى ألمانيا في عام 2015، وصياغة اتفاقية بديلة له.