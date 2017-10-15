في جولة روسيا.. «عبد العال» يلتقي رؤساء 5 برلمانات.. ورئيس إحدى الدول

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يشارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفد مصري، في أعمال مؤتمر اتحاد البرلمان الدولى فى دورته الـ137 المقام بسان بطرس برج بروسيا، الذي افتتحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس السبت، وذلك بحضور 1000 برلمانى من مختلف برلمانات العالم. والتقى عبد العال خلال اليومين الماضيين عددًا كبيرًا من الشخصيات على المستوي العربي والدولي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.

فلاديمير بوتين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، على هامش أعمال المؤتمر المقام ببطرس برج، وصافح الرئيس الروسى، رئيس مجلس النواب المصرى، فى أول لقاء يجمعهما، خلال لقاء بوتين رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة فى أعمال الجمعية الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى، وترحيبه بهم بصفته رئيس الدولة المضيفة.

برلمان المكسيك

وأجرى «على عبد العال» عددًا من اللقاءات الأخرى على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلماني الدولي، حيث التقى بالوفد البرلماني المكسيكي المشارك في الاجتماعات برئاسة «غابريلا كويفلس بارون»، عضو البرلمان المكسيكي، والمرشحة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي. وأكد رئيس مجلس النواب أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات خاصة على الصعيد البرلماني، وكذلك التنسيق الدبلوماسي المصري والمكسيكي على الصعيد متعدد الأطراف في ضوء النشاط الدبلوماسي المصري. وطالبت «بارون» البرلمان المصري بدعمها أثناء ترشحها على منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

برلمان بورندي

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واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس برلمان بورندي، وبحثا خلال اللقاء سبل دفع العلاقات بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني.

الأمة الكويتي والبرلمان العراقي

أيضًا التقى «عبد العال» خلال جولته بسان بطرس برج بروسيا، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وكذلك سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، وتناول اللقاءان مشاورات بشأن انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين.

مجلس الشوري السعودي

والتقى رئيس مجلس النواب المصري، رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد آل شيخ، اليوم الأحد، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.