محافظ دمياط: مصادرة معدات أي مقاول يتعدى على الأراضي الزراعية
محافظ دمياط: مصادرة معدات أي مقاول يتعدى على الأراضي الزراعية
10:30 م الأحد 15 أكتوبر 2017
إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط - محمد إبراهيم:
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه وجه الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة بمصادرة أي معدات خاصة لمقاولين متورطين بالبناء أو المساعدة في حالات لتعديات على الأراضي الزراعية بقرى ومدن الإقليم، فضلاً عن تحويل رئيس الوحدة المحلية للتحقيق.
وأضاف محافظ دمياط، في الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع روؤساء الوحدات المحلية في حضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة أنه يرصد يوميًا عمل الوحدات المحلية وجهودها في التصدي للاعتداء على الرقعة الزراعية ومحاسبة المخالفين.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والتعاون مع قوات شرطة المركز حملة إزالات موسعة بقرية العنانية استهدفت تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بالقرية ورفع بعض التشوينات قبل استخدامها لتبوير بعض المساحات الزراعية تصل مساحتها لحوالي 1800 متر.
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