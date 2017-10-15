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الدكتور أحمد عزيز رئيسًا لجامعة سوهاج

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مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عزيز رئيسًا لجامعة سوهاج

10:28 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الدكتور أحمد عزيز رئيسًا لجامعة سوهاج

الدكتور أحمد عزيز

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارًا رقم 518 لسنة 2017 بتعيين الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيسًا لجامعة سوهاج، وإلى تاريخ بلوغه السن القانونية في 4 يناير 2021، خلفًا للدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة منذ شهر مايو 2016.

وأعرب رئيس الجامعة الجديد عن شكره العميق لثقة القيادة السياسية، متمنيًا من الله عز وجل طوال الفترة المقبلة التوفيق والسداد.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز كان يشغل منصب وكيل كلية العلوم للبيئة وخدمة المجتمع، وكان يشغل منصب المستشار العلمي لمحافظة سوهاج.​

نص قرار التعين

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مصراوي Masrawy

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