أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة

Google+ Print
ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة

10:22 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم، و7 فرد خرطوش محلي الصنع.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل من ضبط 47 قضية إتجار في المخدرات، وإزالة 403 حالات إشغال بالطريق العام.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 76 كجم هيروين وتصفية 16 بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة

    أخبار

  • ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

    أخبار

  • "أنا مخطوفة في ميت عقبة".. مصدر يروي رحلة البحث عن فتاة الـ"10 جنيه"

    أخبار

  • أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل حداد داخل مسكنه بالبدرشين

    أخبار

إعلان

8ea7305aba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ