ضبط 8 قطع سلاح و47 قضية مخدرات في الجيزة
10:22 م الأحد 15 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم، و7 فرد خرطوش محلي الصنع.
وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل من ضبط 47 قضية إتجار في المخدرات، وإزالة 403 حالات إشغال بالطريق العام.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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