أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​مطران القدس والشرق الأدني يصل من بيروت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مطران القدس والشرق الأدني يصل من بيروت

10:26 م الأحد 15 أكتوبر 2017

​مطران القدس والشرق الأدني يصل من بيروت

الأنبا انطونيوس

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس والشرق الأدنى قادمًا من لبنان حيث أنهيت إجراءات وصوله على الطائرة المصرية القادمة من بيروت.

ومن المقرر أن يعود الأنبا انطونيوس إلى القدس مرة أخرى بعد زيارة قصيرة إلى في ختام عدة رحلات دعوية لدولة العراق ولبنان والأردن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار الأميرة ديانا ومسئول معهد واشنطن للدراسات يصلان القاهرة

    أخبار

  • مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة

    أخبار

  • هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

    أخبار

  • منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

    أخبار

إعلان

dbc10de768.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة