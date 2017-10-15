​مطران القدس والشرق الأدني يصل من بيروت

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس والشرق الأدنى قادمًا من لبنان حيث أنهيت إجراءات وصوله على الطائرة المصرية القادمة من بيروت.

ومن المقرر أن يعود الأنبا انطونيوس إلى القدس مرة أخرى بعد زيارة قصيرة إلى مصر في ختام عدة رحلات دعوية لدولة العراق ولبنان والأردن.