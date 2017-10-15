اللجنة المركزية لفتح تشيد بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

أشادت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها ، مساء اليوم الأحد، بجهود مصر لتحقيق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، أنه جرى خلال الاجتماع متابعة ما جرى من لقاءات في القاهرة والاتفاق لطي صفحة الانقسام برعاية مصرية.

وثمنت اللجنة المركزية الجهود، التي بذلتها جمهورية مصر العربية، لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

وأكد عباس أن المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وتحقيقاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية.

وشدد عباس على تحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المشروع الوطني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحسب البيان استعرضت اللجنة المركزية، الزيارة الهامة التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني إلى غزة مؤخراً، واللقاءات الهامة التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل في قطاع غزة واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل.

وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا، برعاية مصرية الخميس الماضي، على تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 على استلام مهامها في قطاع غزة.