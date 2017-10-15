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الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

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مصراوي Masrawy

الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

10:35 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

ارشيفية

أبوظبي - (د ب أ): 

أدانت الإمارات بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت، أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان اليوم الأحد، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي ووقوفها وتضامنها مع الصومالية في مواجهة العنف والتطرف.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

يذكر أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في تقاطع مزدحم، أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى 231 قتيلا، حسبما اكدت مصادر طبية محلية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.

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