الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

أبوظبي - (د ب أ):

أدانت الإمارات بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت، أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان اليوم الأحد، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي ووقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية في مواجهة العنف والتطرف.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

يذكر أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في تقاطع مزدحم، أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى 231 قتيلا، حسبما اكدت مصادر طبية محلية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.