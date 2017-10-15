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حفيد عرابي: نطالب الرئيس والقوات المسلحة بالرد على يوسف زيدان (فيديو)

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حفيد عرابي: نطالب الرئيس والقوات المسلحة بالرد على يوسف زيدان (فيديو) حفيد عرابي: نطالب الرئيس والقوات المسلحة بالرد على يوسف زيدان (فيديو)

التحرير

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استنكر هيثم عرابي، حفيد الزعيم أحمد عرابي، تصريحات الأديب والمفكر يوسف زيدان، عن الراحل، واتهامه إياه بأنه «ضيّع البلد ودخلنا في استعمار إنجليزي 70 سنة»، وتشبيهه له بـ«الفأر»؛ مؤكدًا أن «جده وقف أمام الخديوي وقال كلمته الشهيرة (لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا)، وعرض عليه مطالب الشعب، وهذا يدل أن زيدان لم يدرس التاريخ ومايعرفش حاجة».

أضاف عرابي، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «لو كان زيدان درس التاريخ صح كان شاف الحقيقة، في متحف وبيت باسمه بيأكد ده، والتاريخ يذكر هذا، وبسبب هذه الواقعة نُفي إلى سيرلانكا، وله هناك قصر، ويُقام له سنويًا احتفالية هناك، ولو كان يوسف زيدان مش عارف تاريخ أحمد عرابي ينزل سيرلانكا».

أشار حفيد عرابي، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الكاتب يوسف زيدان، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح ، وكذلك القوات المسلحة المصرية، بالرد على «زيدان»، مشدّدًا على أن «جده زعيم وبطل».

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كان الكاتب والمفكر يوسف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»؛ أكد أن المناهج الدراسية بها الكثير من الأخطاء، مثل وقوف أحمد عرابي أمام الخديوي، متابعًا: «عرابي عمره ما شاف الخديو، ولا عمره قاله (لقد خلقنا الله أحرارًا)، عرابي ضيّع البلد ودخلنا في استعمار 70 سنة من الإنجليز، ولا كان عنده مخابرات عسكرية ولا أي حاجة وعاوز يحكم.. مسكين، والأفلام الهندي اللي درسناها شوشت على دماغنا».

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التحرير

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