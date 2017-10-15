فتاة المول: «أخدت 50 غُرزة في وشي.. كنت بتدبح والناس بتتفرج» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت سمية عبيد، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول»، مساء الأحد، إنها أجرت عملية جراحة أمس السبت، بعد تعرضها للتشويه بالوجه، من قِبل المُتحرش بها سابقًا، في القضية رقم 12591 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة، عقب قضاءه فترة العقوبة.

أضافت سمية، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «أخدت في وشي 50 غرزة، من وراء ودني لحد الأنف، وشي كامل بالعرض بقى مشوّه.. في قلب مصر الجديدة كنت بتدبح الساعة 3 الظهر، والناس واقفة بتتفرج.. كل اللي كانوا حواليا في المحلات وعلى القهاوي محدش اتحرك وأنا دمي بيسيل».

وروّت تفاصيل واقعة التعدي عليها؛ قائلةً: «كانت قاعدة في كافيه بقعد فيه باستمرار، ولما قومت لقيته في وشي، نادى عليّا جريت فجري ورايا، كان جاي من ورا ضهري يدبحني بلف بوشي قامت المطوة شايلة وشي كله، واختفى تمامًا، واحدة أخدتني في عربيتها توديني مستشفى مقبلتش حالتي، روحت مستشفى تانية قبلوني ونقلولي دم، وبعدين عملولي عملية استمرت 3 ساعات، أجراها جراحين ودكتور تجميل، وعندي لسه عمليتين كمان عشان أرجع أقرب للطبيعي».

وأمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحجز المتهم بتشويه وجه «فتاة المول»، 24 ساعة على ذمة التحريات.

شاهد أيضا

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من مستشفى كيلوباترا باستقبالها «سمية»، 25 سنة، موظفة مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم، فانتقل رجال المباحث، وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكربة، فوجئت بقيام «هاني ا م»، 38 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001 مصر الجديدة «اغتصاب»، و12591 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة «تحرش وتعدي على المُبلغة»، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، محدثًا إصابتها، وفر هاربًا.

وكانت ضجة كبيرة أُثيرت حول الشابة سمية طارق عبيد، التي اشتُهرت إعلاميًا بـ«فتاة المول»، عقب تعرضها للتحرش في أكتوبر عام 2015 في أحد المولات الشهيرة، ووقتها استضافتها الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامجها «صبايا الخير» ولكنها تعرضت لانتقاد واسع عقب تشهيرها بالفتاة بنشر صور فاضحة لها، ما جعل الفتاة تتهمها بانتهاك خصوصيتها والتشهير بسمعتها.