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شكري: انتخابات اليونسكو ملحمة كبرى خاضتها مصر لريادتها الثقافية

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شكري: انتخابات اليونسكو ملحمة كبرى خاضتها مصر لريادتها الثقافية شكري: انتخابات اليونسكو ملحمة كبرى خاضتها مصر لريادتها الثقافية

التحرير

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن انتخابات منظمة اليونسكو، كانت ملحمة كبرى خاضتها ، لإحساسها بجدارة المرشحة مشيرة خطاب، وجدارة مصر في أن تتولى هذا المنصب.

أضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الأحد، أن قرار الترشح لهذا المنصب، جاء من أن مصر لها ريادة ثقافية والحضارية، حيث أن المنظمة تهتم في المقام الأول بالتعليم والثقافة والعلوم.

تابع أنه شُكلت لجنة لاختيار المرشح المصري، ووضعت معايير، وعلى أساسها تم فرز عدد وفير من المرشحين، حتى تم الاستقرار واعتماد ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب، باعتبارها أكثر من لديه المقومات التي تؤهلها لخوض الانتخابات.

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وكانت وزارة الخارجية، توجهت بالشكر والتقدير للوزيرة مشيرة خطاب، لخوضها معركة انتخابية شرسة على منصب مدير عام اليونسكو، فيما وجهت «خطاب»، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح والحكومة وشعب مصر على دعمها.

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التحرير

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