أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أحمد موسى: «اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي»

Google+ Print
أحمد موسى: «اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي» أحمد موسى: «اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، إن الجماعات الإرهابية لا تُريد الاستقرار لمصر، لذلك تلجأ لعملياتها الإجرامية، مشيرًا إلى أن هذه العمليات ستزداد كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية.

وأطلق موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، هاشتاج «#هنتخب__تاني_عشان»، مطالبًا مشاهديه بالتفاعل مع هذا الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على الخونة والإرهابيين بالداخل والخارج.

تابع: «اللي عايز استقرار، وتنمية في البلد، وحماية البلد من الإرهاب، ومن إقامة الخلافة الإرهابية المزعومة، وحماية من التقسيم، ومن عناصر الشر والإرهاب من القطريين والإخوان والخونة والجواسيس والطابور الخامس، اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي تاني».

شاهد أيضا

كان المتحدث باسم القوات المسلحة، عقيد تامر الرفاعي، أعلن أنه فى إطار عملية «حق الشهيد»، نجحت قوات إنفاذ القانون، اليوم، بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة، لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 فردًا إرهابيًا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف الرفاعي، من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه استُشهد اليوم 6 أفراد من قواتنا، وجارٍ استمرار تمشيط المنطقة، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال