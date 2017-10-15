أحمد موسى: «اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي»

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، إن الجماعات الإرهابية لا تُريد الاستقرار لمصر، لذلك تلجأ لعملياتها الإجرامية، مشيرًا إلى أن هذه العمليات ستزداد كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية.

وأطلق موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، هاشتاج «#هنتخب_السيسي_تاني_عشان»، مطالبًا مشاهديه بالتفاعل مع هذا الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على الخونة والإرهابيين بالداخل والخارج.

تابع: «اللي عايز استقرار، وتنمية في البلد، وحماية البلد من الإرهاب، ومن إقامة الخلافة الإرهابية المزعومة، وحماية مصر من التقسيم، ومن عناصر الشر والإرهاب من القطريين والإخوان والخونة والجواسيس والطابور الخامس، اللي عايز أمن وسلامة هذا الوطن العظيم ينتخب السيسي تاني».

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كان المتحدث باسم القوات المسلحة، عقيد تامر الرفاعي، أعلن أنه فى إطار عملية «حق الشهيد»، نجحت قوات إنفاذ القانون، اليوم، بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة، لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 فردًا إرهابيًا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف الرفاعي، من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه استُشهد اليوم 6 أفراد من قواتنا، وجارٍ استمرار تمشيط المنطقة، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.