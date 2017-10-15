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مستشار الأميرة ديانا ومسئول معهد واشنطن للدراسات يصلان القاهرة

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مصراوي Masrawy

مستشار الأميرة ديانا ومسئول معهد واشنطن للدراسات يصلان القاهرة

10:20 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مستشار الأميرة ديانا ومسئول معهد واشنطن للدراسات يصلان القاهرة

أريك تريجر

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي أريك تريجر مسئول ملف بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق ألمانيا في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين.

وذكرت مصادر بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات وصول "تريجر" على الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت.

كما وصل باتريك جيفسون المستشار الخاص للأميرة الراحلة ديانا، قادمًا من بريطانيا وتم إنهاء إجراءات وصوله على الطائرة البريطانية القادمة من لندن.

ومن المقرر أن يشارك الضيفان في أحد المؤتمرات التى تعقد في القاهرة والتي تناقش وضع مصر في المنطقة ومكانتها في العالم كإحدى الدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

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