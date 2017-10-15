«الغزاوي» يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتذر محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة الأهلي السابق، عن خوض إنتخابات مجلس إداراة النادي، والذي فتح باب الترشح صباح اليوم الأحد.

وأصدر عضو مجلس إدارة السابق بيانًا يعتذر فيه عن خوض سباق الانتخابات

شاهد أيضا

وقال الغزاوي في بيانه:" أنه لشرف كبير لي ولكل شاب أن تأتيه الفرصة لخدمة ناديه العريق والكبير النادي الأهلي وخاصة حينما يكون على رأس قائمته نجم بحجم الكابتن محمود الخطيب وحب الناس له، ولكن من منطلق الصدق مع الذات ولظروف خارجة عن إرادتي فقد قررت عدم الإستمرار في خوض الإنتخابات وفي ذات الوقت فإنني سأكون أول المشاركين والداعمين لقائمة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".