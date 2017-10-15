«فاكرك ميدو».. عامر حسين يحرج عبد الحميد حسن في قناة الأهلي (فيديو)

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في لقطة كوميدية، أخطأ عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في نطق اسم عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، وهو ما تسبب في موقف مُحرج لكليهما على الهواء.

وقال «حسين»، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأحد، لبرنامج «استاد الأهلي»، الذي يعرض على قناة النادي الأحمر ردًا على سؤال عبد الحميد حسن، «يا كابتن أحمد»، قبل أن يرد عليه الأخير: أنا عبد الحميد حسن يا حاج عامر، أحمد مين».

وعلق رئيس لجنة المسابقات على الخطأ، «افتكرت إني بكلم أحمد حسام ميدو، أنا آسف».

وتحدث عامر حسين، عن مستوى المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدًا أنه حقق المطلوب منه بالتأهل لكأس العالم، وهذا يغفر له سواء الأداء.