بعد إصابة 13 شخصا.. «الصحة» تحذر أهالي كفر الشيخ من كلب مسعور بالشوارع

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أصيب 13 شخصا بجروح مختلفة نتيجة مهاجمة كلب مسعور لهم في شوارع مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأصدرت مديرة الصحة بيانا اليوم الأحد أوضحت خلاله أن المصابين أقروا بأن الكلب المسعور لونه رمادي وعندما يقابل أي شخص يعقره.

وأوضح البيان أن المصابين حضروا إلى مستشفى قلين فى توقيتات مختلفة، مشيرا إلى أن الكلب المسعور تنقل في عدد من الأماكن وجميعها مجاورة لبعضها وتتبع مركز قلين.

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بدوره، قرر الدكتور خليل منصور مدير عام المستشفى، رفع حالة الطوارئ بالمستشفى وتشكيل فريق طبي، للتعامل مع المصابين، وأمر بتوفير الأمصال الخاصة بعقر الكلب، وتم إخطار مركز شرطة قلين لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.

وأضاف مدير المسشفى أن المصابين هم محمود جمال أبو سليمان، قرية قزمان، 11 عامًا، عقر بالذراع اليسرى والفخذ والكتف، ومحمد فرج سلام 8 سنوات، عزبة الكردي، عقر بالفخذ اليمنى والذراع اليمنى، وراوية كامل زهران، عزبة الكردي، 55 عامًا، عقر بالذراع اليسرى والفخذ اليسرى، وأشرف أسامة فرحات، قرية نشرت، 10 سنوات، عقر بالفخذ اليسرى والجانب الأيمن، وإبراهيم السيد داود، مدينة قلين، 52 عامً، بعقر في اليد اليسرى.

وأصيب أيضا عبدالرحمن إبراهيم داود، من مدينة قلين، 18 عامًا، بعقر في الساق اليسرى، وأدهم محمد علي الشلقاني، من مدينة قلين، 22 عامًا، عقر بالساعد الأيمن، ومحمود باسم عبد الدايم، من مدينة قلين، 15 عامًا، عقر بالصدر، ومحمد عبدالفتاح رجب، من عزبة رجب، 30 عامًا، عقر بأصبع اليد اليسرى، وضياء نزيه عبدالغفار، من عزبة رجب، 20 عامًا، عقر بالقدم اليسرى، وسعد إبراهيم خضر، من مدينة قلين، 5 سنوات، عقر بالساق اليمنى، وحازم نصر إبراهيم، من عزبة جاد، عقر بالقدم اليمنى، ونادية محمد الغرابلي، 30 عامًا، من قرية الشين، عقر بالساق اليسرى.