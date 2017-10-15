«علاج العقم وتأخر الإنجاب».. مراكز وهمية تستخدم الدين للنصب على أهالي قنا

التحرير

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انتشر مؤخرًا العديد من المراكز التى تزعم علاجها العقم لدى الرجال والنساء من خلال قراءة القرآن، لتوقع العديد من أهالي الصعيد في شباكها ثم تتحصل على آلاف الجنيهات من المرضى دون تقديم العلاج الذي وعدوهم به، وسط غياب تام للجهات التنفيذية والأمنية والدينية لردع تلك المراكز.

علاج المس من الجن والعفاريت، والتخلص من السحر والشعوذة، وتزويج العانس دعاية نشرتها «مراكز الوهم» على جدران الشوارع والميادين العامة في مدينة قنا منذ فترة ورغم ذلك مازالت مستمرة في نصب الشباك للإيقاع بضحايا جدد.

وللتقصي عن حقيقة تلك الإعلان، تواصل محرر «التحرير"، مع الأرقام المدونة في تلك الإعلانات، ليجد تلك الإعلانات حقيقية، وتمثل مراكز للعلاج من السحر والشعوذة والمس من الجن والعفاريت، وعلاج تأخر الزواج والعقم.

وخلال اتصال هاتفي بين "التحرير" وصاحب ذلك الإعلان، أفاد بأن لديه القدرة على علاج أى حالات مس من الجن أو تأخر بالإنجاب وكذا الزواج، وشدد على ضرورة الاتفاق عما إذا كان المريض سيحضر إلى مقر المركز الكائن في مركز قوص جنوب محافظة قنا، أم سيأتي إليه «الشيخ» داخل منزله ويتولى علاج على مدار العديد من الجلسات، ولفت إلى أن ثمن الفحص الأول للمريض بمبلغ يصل إلى ألف جنيه ثم يصل إلى 5 آلاف جنيه على مدار الجلسات المتتالية.

«يمكنك أن تأتي إلى المركز وتتلقي العلاج، أو يمكننا أن نأتي إلى منزلك ونعالجك، ولكن لابد أن نحدد موعد للكشف عليك، وبعد الإتفاق علي الميعاد تبدأ رحلة العلاج حتي تتمكني من الإنجاب.

ضحايا الوهم

«بشرى سارة مركز علاج حالات السحر والمس والحسد وعلاج القرينة، وعلاج سحر التفريق، وسحر إسقاط الحمل، وعلاج سحر تعطيل وتأخر الزواج، وعلاج تأخر الإنجاب».. ما إن لمحت مريم البالغة من العمر 35 عامًا، هذا الإعلان في شوارع قنا، حتى قررت التواصل مع رقم الهاتف المدون في الإعلان، لتتخلص من العقم بعد زواجها الذي دام لمدة 5 أعوام على التوالي دون أن تنجب.

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مريم إحدى السيدات التى قابلهن معد التحقيق، ورفضت ذكر اسمها الحقيقى أو التصوير، وأفادت بأنها عثرت على إعلان من تلك الإعلانات، وذهبت إلى صاحب ذلك الإعلان من أجل العلاج من العقم، إلا أنها لم تنجب واكتشفت أن الإعلان عبارة عن نصب باسم الدين وباسم العلاج من الجن والعفاريت بعدما دفعت قرابة 5 آلاف جنيه.

من جانبها، قالت هند محمود عزت، 30 عامًا، ومقيمة في قنا، إن هنالك العديد من تلك المراكز المنتشرة في العديد من أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، وتعمل على النصب والاحتيال والعلاج من العقم وتأخر الزواج بالرقية الشرعية.

وأضافت صاحبة العقد الثالث من العمر، أنها خاضت تلك التجربة منذ فترة، مع إحدى قريباتها، عندما ذهبتا إلى أحد المراكز للعلاج من العقم وتأخر الإنجاب ودفعت قرابة 6 آلاف جنيه على مدار شهر ونصف إلا أنها لم تنجب، مشيرةً إلى أن تلك المراكز تعالج بالشعوذة.

فيما ذكرت دعاء جابر، 38 عامًا، أنها خاضت التجربة مع أحد المراكز المتخصصة في ذلك العلاج منذ فترة بمركز أبوتشت، وذلك من أجل علاج شقيقها لأنه كان يرفض الزواج من أى فتاة ، ولكنه لم يتعالج قائلةً: "مستدفتش حاجة ودفعت فلوس وخلاص".

احتيال باسم الدين

وبدوره قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، إن تلك المراكز غير قانونية، إذ أنها تزعم علاج الأمراض بالجن والشعوذة والعفاريت، لافتًا إلى أن ذلك حرام شرعًا.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، عدم صحة ادعاء هذه المراكز، قائلا لا توجد مراكز طبية متخصصة في العلاج من العقم وتأخر الإنجاب والعلاج من مس الشياطين والجبن والعفاريت، ولم تصدر المديرية أى تراخيص لأي من هذه المراكز ويتم تعقب تلك المراكز.