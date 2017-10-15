تأجيل دعوى ممدوح عباس لبطلان قرار اعتماد لائحة الزمالك لـ٢٢ أكتوبر

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة ٢٢ أكتوبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٦١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالب مقيم الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.