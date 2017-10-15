تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ ٢٢ أكتوبر

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى أحمد سليمان عفيفي المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية للنادي، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.