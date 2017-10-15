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تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ ٢٢ أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي لـ ٢٢ أكتوبر

09:31 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ ٢٢ أكتوبر

أحمد سليمان

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى أحمد سليمان عفيفي المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية للنادي، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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مصراوي Masrawy

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