الأزهر يدين هجوم الشيخ زويد: جيشنا لن تعجزه شراذم الإرهاب البائسة

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف منطقة القواديس بالشيخ زويد في شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ستة من جنود قواتنا المسلحة الباسلة.

وأشاد الأزهر في بيان له الأحد، بما أبداه الشهداء ورفاقهم من صمود وبطولة، كبدت الإرهابيين خسائر جسيمة بلغت ٢٤ قتيلا.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن تسارع وتيرة الهجمات الإرهابية في سيناء بعد أيام قليلة من الذكرى الرابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة يفضح المخططات الخبيثة لهذه العصابات الإرهابية، ورغبتها في إفساد احتفال الشعب المصري بذكرى انتصار قواته المسلحة، لكن جيشنا الباسل الذي قهر المحتل الغاشم، لن تعجزه تلك الشراذم البائسة.

وتقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة ولأسر شهدائنا الأبطال، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ جنود مصر الأبطال من كل سوء.

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أعلن استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة أثناء محاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "فى إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 فرد إرهابى وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية وقد إستشهد 6 أفراد من قواتنا وجارى إستمرار تمشيط المنطقة".

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية.