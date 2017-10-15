عدد زوار معرض فرانكفورت للكتاب قارب 280 ألف شخص

فرانكفورت - (د ب أ):

ارتفع عدد الأشخاص، الذين زاروا معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام، بصورة طفيفة مقارنة بعدد زائري المعرض في العام الماضي.

وذكرت متحدثة، اليوم الأحد، في ختام أكبر معرض للكتاب في العالم، أن البيانات الأولية تشير إلى أن عدد زائري النسخة التاسعة والستين من معرض فرانكفورت بلغ نحو 280 ألف شخص، بارتفاع بمقدار نحو ألفي شخص مقارنة بمعرض 2016.

وبلغ عدد الندوات التي أقيمت في المعرض نحو 4000 ندوة.

وزاد عدد جمهور القراء اليوم بنسبة 5ر2%.

في المقابل تراجع عدد الزائرين المتخصصين، خلال الأيام الثلاثة الأول لفعاليات المعرض، بشكل طفيف بنسبة 2ر0%.

وكانت فرنسا هي ضيف شرف المعرض هذا العام.