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​جمعيتان مصريتان تفوزان بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري

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مصراوي Masrawy

​جمعيتان مصريتان تفوزان بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري

08:52 م الأحد 15 أكتوبر 2017

​جمعيتان مصريتان تفوزان بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري

الأمير محمد بن فهد

القاهرة- أ ش أ:

فازت جمعيتان خيريتان مصريتان بالدورة الأولى (2016 - 2017) لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.

وذكر بيان صدر الْيَوْمَ عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن جمعية وطنية لتطوير دور الأيتام ()، فازت في فرع المؤسسات المتوسطة للجائزة ،كما فازت الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة (مصر)، في فرع المؤسسات الصغيرة.

وسوف تكرم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري في العاصمة المغربية الرباط، الجمعيات الخيرية الفائزة في الدورة الأولى (2016 - 2017) لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.

وأشار البيان إلى أن اختيار الفائزين تم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية).

ولقد توزعت قائمة الفائزين، التي تضم تسع جمعيات ومؤسسات بالتساوي على فروع الجائزة الثلاثة؛ وهي فرع المؤسسات الكبيرة، وفرع المؤسسات المتوسطة، وأخيرًا فرع المؤسسات الصغيرة.

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر القحطاني، أن إقامة حفل الجائزة في المملكة المغربية يأتي بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية لتكريم الجهات الفائزة من بين (156) مؤسسة وجمعية خيرية شاركت من أنحاء الدول العربية.

وسوف يقوم الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بتكريم الجمعيات الفائزة وهي: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية “بناء” ()، وجمعية بيت الخير (الإمارات)، وجمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية (السعودية)، وفي فرع المؤسسات المتوسطة، فازت جمعية وطنية وتطوير دور الأيتام (مصر)، والجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية (المغرب)، وجمعية البر الخيرية بصامطة (السعودية)، وفي فرع المؤسسات الصغيرة، فازت جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية الاجتماعية (السعودية)، والجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة (مصر)، والجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة (المغرب).

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Asha

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