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الفائز بالانتخابات النمساوية يعد أتباعه بالتغيير

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مصراوي Masrawy

الفائز بالانتخابات النمساوية يعد أتباعه بالتغيير

08:56 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الفائز بالانتخابات النمساوية يعد أتباعه بالتغيير

الزعيم المحافظ النمساوي سبستيان كورتس

فيينا - (د ب أ):

تعهد الزعيم المحافظ النمساوي ،سبستيان كورتس، بتطبيق نوع جديد من السياسة في البلاد،بعدما أظهرت التوقعات أنه الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت، اليوم الأحد.

وقال أمام حشد كبير من أنصاره المحتفلين: "أستطيع أن أعدكم اليوم أنني سأحارب من أجل التغيير في هذه البلاد بكل ما أوتيت من قوة".

وقال وزير الخارجية، 31 عاما، الذي من المقرر أن يصبح المستشار النمساوي القادم: "أتحمل هذه المسؤولية بتواضع كبير" .

وأظهرت أحدث التوقعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ،التي جرت في النمسا، اليوم الأحد، تفوق حزب وزير الخارجية سيباستيان كورتس (الشعب النمساوي) متقدما على حزب المستشار كريستيان كيرن، الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثاني في هذه الانتخابات.

كانت أخر التوقعات بشأن الانتخابات البرلمانية النمساوية قد اشارت إلى حصول حزب الشعب النمساوي المحافظ على المركز الأول بـ5ر31% من الاصوات، ويليه الاشتراكيون بحصولهم على 1ر27%، فيما جاء في المركز الثالث، حزب الحرية اليميني بحصوله على 9ر25%.

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