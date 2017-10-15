مسؤول كوري شمالي يدعو إيران لمشاركة بلاده الصراع ضد الظلم الأمريكي

سانت بطرسبرج - (أ ش أ):

دعت كوريا الشمالية إيران إلى حشد الجهود "لمواجهة ظلم" الولايات المتحدة، وذلك على لسان نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي أن تونج تشون، الذي يرأس وفد بلاده لحضور أعمال الجمعية الـ(137) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في سان بطرسبورج بروسيا.

وبحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، عقد تشون اجتماعا قصيرا، اليوم الأحد، مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني على هامش أعمال الجمعية، أعرب خلاله عن شكره لرئيس البرلمان الإيراني على خطابه الذي ألقاه في وقت سابق خلال أعمال الجمعية الخاصة بالاتحاد البرلماني الدولي ، ووجه خلاله انتقادا حادا لأفعال الولايات المتحدة ومنها تلك المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر عدم احترام للأمم المتحدة وعدم تنفيذه الاتفاقيات الدولية".

وأضاف نائب رئيس المجلس الكوري الشمالي موجها حديثة الى لاريجاني: "لدينا عزيمة وإرادة قوية ضد المعتدين، دعونا نصارع سويا الظلم من أجل العدل".