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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في قيرغيزستان تكشف فوز مرشح الحزب الحاكم

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مصراوي Masrawy

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في قيرغيزستان تكشف فوز مرشح الحزب الحاكم

08:48 م الأحد 15 أكتوبر 2017

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في قيرغيزستان تكشف فوز مرشح الحزب الحاكم

قيرغيزستان

بيشكك - (أ ش أ):

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في قيرغيزستان فوز مرشح الحزب الحاكم.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مفوضية الانتخابات القيرغيزستانية ذكرت أن سورونباي جينبكوف حصل على 55 % من الأصوات، استنادا إلى حصر الأصوات في 95% من مراكز الاقتراع.

وجاء في المركز الثاني عموربك بابانوف، أحد أكثر الأشخاص ثراء في الجمهورية الواقعة وسط آسيا، وذلك من بين 10 مرشحين يتنافسون في هذا الاقتراع.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد تقرر إقامتها في 19 نوفمبر 2017، حيث تنتهي فترة الرئيس الحالي ألمازبيك أتامباييف في الأول من ديسمبر (وقد تجاوز أقصى مدة يحددها دستور البلاد وهي 6 سنوات) غير أن المعارضين من المشرعين طالبوا بتقديم موعد الانتخابات، حتى تكون هناك مساحة من الوقت لعقد جولة ثانية إذا تطلب الأمر؛ لذا أعلن أتامباييف عقد الانتخابات في 15 أكتوبر.

وتقدم في الأساس 13 مرشحا للتنافس على رئاسة قيرغيزستان، ولكن انسحب 3 منهم، ليخوض 10 - أغلبهم مستقلين - السباق رسميا.

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