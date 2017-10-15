سيد علي: يوسف زيدان يهدم ثوابت المجتمع (فيديو)

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استنكر الإعلامي سيد علي، تصريحات الأديب والمفكر يوسف زيدان، عن الزعيم الراحل أحمد عرابي، واتهامه بأنه «ضيّع البلد ودخلنا في استعمار إنجليزي 70 سنة»، وتشبيهه له بـ«الفأر»؛ مؤكدًا أن «زيدان» يهدم الثوابت الموجودة لدى المصريين.

قال علي، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «زيدان مرة يطلع يهاجم صلاح الدين الأيوبي، وبعدين يطلع يقول عرابي غبي وزي الفأر.. مع إنه لا يجرأ إنه يحقق مثلًا في حريق القاهرة ولا نكسة 67.. لأن الوقائع هيكون فيها جدل».

أضاف: «كل العلمانيين العرب بيبدأوا يخاطبوا الغرب، عن طريق إسقاط ثوابت أفراد المجتمع، المثقفين في مصر يتلاعبوا بعقول المواطنين لأنهم عارفين إن محدش بيقرأ.. التاريخ مش فهلوة».

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كان الكاتب والمفكر يوسف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»؛ أكد أن المناهج الدراسية بها الكثير من الأخطاء، مثل وقوف أحمد عرابي أمام الخديوي، متابعًا: «عرابي عمره ما شاف الخديو، ولا عمره قاله (لقد خلقنا الله أحرارًا)، عرابي ضيّع البلد ودخلنا في استعمار 70 سنة من الإنجليز، ولا كان عنده مخابرات عسكرية ولا أي حاجة وعاوز يحكم.. مسكين، والأفلام الهندي اللي درسناها شوشت على دماغنا».

كما ذكر «زيدان»، أن «مصر للقرن الرابع الهجري ما دخلتش الإسلام، وما كنتش بتتكلم عربي خالص، والناس فاهمة إن عمرو بن العاص جِه وخلى مصر مسلمة وده ما حصلش، عمرو بن العاص جِه فتح الإسكندرية مرتين، وعمل معسكر اسمه الفسطاط، وقعدوا فيه يطلعوا بالخيول وياخدوا فلوس من الناس علشان يحموهم، وفي العصر الفاطمي مصر دخلت الإسلام واتكلمت بالعربي».