الجبلاية: كوبر حقق المطلوب.. «إحنا هنطمع؟» (فيديو)

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، حقق المطلوب منه وفقًا للعقد المُبرم معه بالتأهل لبطولة الأمم الإفريقية، وكأس العالم روسيا 2018.

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، لبرنامج «ستاد الأهلي»، الذي يقدمه عبد الحميد حسن، على قناة النادي الأحمر، أن ما حققه كوبر يفوق كل التوقعات، مضيفًا: «ماحدش كان يتمنى اكتر من كده، وما ينفعش في وسط الطريق نطمع».

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وتأهل منتخبنا بقيادة «كوبر»، إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، لكنه يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب طريقته الدفاعية التي لا ترضي البعض، وذلك بعد أشهر من التاهل لبطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون، بعد غياب لـ3 نسخ متتالية.