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مورينيو يكشف عن مفاجأة تدريب برشلونة.. ونهاية مشواره مع مانشستر

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مورينيو يكشف عن مفاجأة تدريب برشلونة.. ونهاية مشواره مع مانشستر مورينيو يكشف عن مفاجأة تدريب برشلونة.. ونهاية مشواره مع مانشستر

التحرير

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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ثقته الكاملة بأنه لن ينهي مسيرته التدريبية رفقة مانشستر يونايتد وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويخوض مورينيو الموسم الثاني له على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد وذلك بعدما وقع على عقد يمتد لثلاث سوات في عام 2016، وتطور مستوى الشياطين الحمر كثيرًا تحت قيادة المدرب البرتغالي هذا الموسم حيث يحتل اليونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وبفضل العروض المميزة التي يقدمها مانشستر يونايتد مع مورينيو هذا الموسم، بدأت وسائل الإعلام في التكهن بإمكانية تجديد عقده في ظل رغبة إدارة مانشستر يونايتد في عدم دخول مورينيو موسمه الأخير مع الشياطين الحمر دون تحديد مستقبله مع الفريق.

وبدوره قال مورينيو في شهر سبتمبر الماضي أنه يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد لسنوات طويلة، ومن جانبهم ترغب جماهير اليونايتد في بقاء المدرب البرتغالي مع الفريق حتى الإعتزال كما فعل السير أليكس فيرجسون والذي درب الفريق لمدة 26 عام.

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وعن هذا الأمر قال مورينيو بأن الشيء الأكيد بالنسبة له أنه لا يزال يملك الحماس والرغبة لتقديم المزيد في عالم كرة القدم وأنه لن ينهي مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد.

وتطرق مورينيو للحديث عن علاقته مع بيب جوادريولا بعدما أثير أن مورينيو كان من المفترض أن يتولى تدريب برشلونة في عام 2008 قبل أن يحصل جوارديولا على الفرصة، وعن هذا الأمر قال المدرب البرتغالي أنه ربما يفصح عن الحقيقة  يوما من الأيام ولكنه يرغب في عدم الحديث عن بعض الأمور في مسيرته في الوقت الحالي.

وعلى جانب أخر أشاد مورينو كثيرًا بمتوسط ميدان الفريق بول بوجبا مشيرًا إلى امتلاكه الكثير من المقومات التي تؤهله أن يكتب تاريخ فريد لنفسه

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التحرير

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